Hadir di Danantara Housing Expo 2026, Timah Properti Tawarkan Hunian Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - PT Timah Karya Persada Properti (Timah Properti) turut mendukung Program 3 Juta rumah yang digagas pemerintah.

Hal itu ditunjukkan melalui partisipasi dalam Danantara Housing Expo (DHE) 2026.

Dalam expo itu, Timah Properti memperkuat komitmennya untuk menghadirkan hunian berkualitas yang terjangkau dan mudah diakses masyarakat.

Danantara Housing Expo 2026 resmi dibuka di NICE PIK 2, Tangerang, Banten, pada 27-30 Agustus 2026.

Pameran ini menghadirkan lebih dari 360 ribu unit properti dari lebih dari 130 pengembang BUMN dan swasta sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

Dari ekosistem BUMN, sebanyak 12 pengembang menghadirkan lebih dari 16 ribu unit hunian dari 98 proyek yang tersebar di 23 provinsi.

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Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa Danantara Housing Expo merupakan bentuk dukungan nyata ekosistem BUMN untuk menghadirkan pasokan hunian yang berkualitas, skema pembiayaan yang kompetitif, serta akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

Sebagai salah satu pengembang yang berpartisipasi dalam pameran tersebut, Timah Properti menampilkan berbagai pilihan hunian yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban yang terus berkembang.