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Hadir di Dialog Antargenerasi, Ahok Dorong Pembuktian Terbalik Pejabat

Hadir di Dialog Antargenerasi, Ahok Dorong Pembuktian Terbalik Pejabat
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Dialog antargenerasi yang digelar PDIP demi memperingati Sumpah Pemuda di Jakarta, Rabu (28/10) ini. Dokumentasi PDIP

jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga bersama Millennium Public Pulse 28 menggelar dialog antargenerasi di Jakarta, Rabu (28/10) ini.

Kegiatan dialog antargenerasi di Jakarta, Rabu ini merupakan bagian rangkaian peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda yang digelar PDIP.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong, eks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), alumnus Fakultas Hukum UI Saddam Permana, dan aktivis Gustika Jusuf Hatta turut hadir dalam dialog itu.

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Ahok dalam dialog mengungkit pentingnya transparansi anggaran yang bisa dilakukan melalui pengembangan teknologi seperti dilakukan di Jakarta.

Dia menuturkan teknologi seharusnya membuat kebocoran anggaran lebih mudah dicegah dan bukan dibiarkan. 

"Saya di DKI berani buka semua. Sampai beli air minum kemasan, anda bisa baca di dalam website," ujarnya.

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Ahok mendorong pemanfaatan sistem anggaran berbasis teknologi, sekaligus mendorong publik menyuarakan undang-undang pembuktian terbalik harta pejabat.

Eks Bupati Bangka Belitung itu menyebut negara bisa menyita kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pejabat. 

Dalam dialog Sumpah Pemuda PDIP, Ahok mendorong transparansi anggaran berbasis teknologi dan UU pembuktian terbalik harta pejabat.

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