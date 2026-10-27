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Hadir di DTIIF 2026, PTPN III Tampilkan Portofolio Inovasi Olahan Kelapa Sawit

Hadir di DTIIF 2026, PTPN III Tampilkan Portofolio Inovasi Olahan Kelapa Sawit
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PTPN Group menampilkan hasil pengolahan produk olahan kelapa sawit sebagai salah satu potensi pengembangan hilirisasi produk perkebunan. Foto dok PTPN

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berpartisipasi dalam Danantara Technology Innovation & Investment Forum (DTIIF) 2026 yang berlangsung di Fairmont Hotel Jakarta pada 26–28 Oktober 2026.

DTIIF 2026 mempertemukan para pemimpin industri, investor global, perusahaan teknologi, lembaga riset, akademisi, serta perwakilan pemerintah dan BUMN untuk menjajaki peluang investasi dan kemitraan berbasis teknologi

Dalam forum tersebut, PTPN Group menampilkan hasil pengolahan produk olahan kelapa sawit sebagai salah satu potensi pengembangan hilirisasi produk perkebunan.

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Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy menuturkan partisipasi PTPN Group dalam forum tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan melalui pengembangan industri hilir yang didukung inovasi dan teknologi.

“Melalui forum ini, kami ingin memperluas peluang kolaborasi dalam pengembangan teknologi, inovasi, dan investasi,” ujarnya.

Melalui DTIIF 2026, PTPN Group juga memiliki kesempatan untuk memperluas jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan penyedia teknologi, dalam mendukung pengembangan model bisnis yang lebih inovatif dan kompetitif.

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Selain hilirisasi, inovasi teknologi juga menjadi aspek penting dalam transformasi PTPN Group.

Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, kualitas produk, serta penguatan daya saing perusahaan di tengah perkembangan industri global.

Partisipasi PTPN Group dalam forum tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan.

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