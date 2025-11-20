menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Hadir di Electricity Connect 2025, DEN Ungkap Peta Jalan Pengembangan Ekosistem EBT

Hadir di Electricity Connect 2025, DEN Ungkap Peta Jalan Pengembangan Ekosistem EBT

Hadir di Electricity Connect 2025, DEN Ungkap Peta Jalan Pengembangan Ekosistem EBT
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemerintah telah menetapkan peta jalan untuk pengembangan ekosistem ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan (EBT). FOTO: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana, menyampaikan pemerintah berkomitmen mereduksi emisi di sektor energi dengan target mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Hal itu diungkapkan Dadan saat Electricity Connect 2025 baru-baru ini.

Pemerintah pun telah menetapkan peta jalan untuk pengembangan ekosistem ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan (EBT). 

Baca Juga:

Komitmen tersebut telah disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. 

“Ada beberapa kebijakan strategis dalam PP 40/2025 tersebut. Yang paling utama adalah memaksimalkan potensi EBT di negara ini. Kami menargetkan 19-23 persen bauran energi nasional pada 2030 berasal dari EBT,” jelas Dadan.

Selain itu, pemerintah telah menyusun implementasi agenda transisi energi di Indonesia dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang akan dibahas di Konferensi Perubahan Iklim Dunia COP30 di Brasil. 

Baca Juga:

Dalam dokumen tersebut, pemerintah merancang langkah lanjut pengurangan bahan bakar fosil di sektor energi yang sebelumnya sebesar 34% pada 2019 telah menjadi 29% pada 2024.

“Angka ini menunjukkan bahwa transisi Indonesia dalam hal energi bersih membuahkan hasil yang baik” imbuh Dadan.

Pemerintah telah menetapkan peta jalan untuk pengembangan ekosistem ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI