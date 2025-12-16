Hadir di ESMO Asia 2025, AstraZeneca Paparkan Hasil Studi Deteksi Dini Kanker Stadium Awal

jpnn.com, JAKARTA - AstraZeneca merilis bukti klinis terbaru dalam ajang ESMO Asia 2025 yang berlangsung di Singapura, menegaskan kembali komitmennya dalam mendorong kemajuan perawatan kanker di Asia.

Data tersebut menunjukkan perkembangan menuju pendekatan pengobatan yang lebih personal, lebih dini, dan lebih efektif dengan fokus pada kanker paru, gastrointestinal, dan payudara—tiga jenis kanker yang paling banyak terjadi di kawasan ini.

“Kami berkomitmen memperkuat upaya peningkatan perawatan kanker di Asia melalui inovasi dalam deteksi dini, diagnostik presisi, dan pengobatan berbasis pedoman klinis. Kami terus berkolaborasi dengan para mitra untuk menghadirkan hasil perawatan yang lebih baik bagi pasien di seluruh kawasan," ujar Sylvia Varela, Area Vice President, Asia, AstraZeneca.

Pada ESMO Asia 2025, AstraZeneca menekankan tiga area prioritas yang menjadi kunci transformasi perawatan kanker di Asia, yaitu:

Memperkuat Akses Pemeriksaan dan Terapi untuk Kanker Paru EGFRm NSCLC

Mendorong Penggunaan Imunoterapi dan Terapi Target Lebih Dini dalam Pengobatan Kanker

Gastrointestinal

Gastrointestinal Meningkatkan Peran Antibody Drug Conjugates dalam Penanganan Kanker Payudara

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa ADC berpotensi memberikan manfaat lebih besar jika digunakan pada tahap yang lebih awal dalam perawatan kanker payudara.

“Di Indonesia dan kawasan sekitarnya, kami bekerja sama dengan para tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, dan komunitas pasien untuk menerjemahkan bukti klinis menjadi akses yang lebih merata, sehingga lebih banyak pasien dapat menerima terapi yang tepat pada waktu yang tepat," tutur Esra Eskomay, Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia.

AstraZeneca terus memimpin kemajuan di bidang onkologi dengan tujuan besar menghadirkan terobosan pengobatan bagi berbagai jenis kanker.

Berbasis pada riset ilmiah, perusahaan berupaya memahami kanker secara menyeluruh guna menemukan, mengembangkan, dan menyediakan terapi yang benar-benar memberikan perubahan bagi kehidupan pasien.