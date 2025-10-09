Hadir di Experience Macao Mega Sale Jakarta, SJM Resort Tampilkan Pengalaman Tourism+

jpnn.com, JAKARTA - SJM Resorts, S.A. (SJM) ikut berpartisipasi pada acara Experience Macao Mega Sale yang digelar Macao Goverment Tourism Office (MGTO) di Gandaria City, Jakarta, pada 9–12 Oktober 2025.

Pada acara itu, SJM Resort menghadirkan booth dan berbagai aktivitas interaktif yang menarik.

"SJM menampilkan kekayaan pengalaman “Tourism+” dari Makau dan ragam perjalanan istimewa yang ditawarkan untuk masyarakat Indonesia, wisatawan, pelaku industri pariwisata, hingga media," tulis SJM dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/10).

SJM dikenal dengan koleksi restoran pemenang penghargaan dan chef ternama.

Mereka menawarkan fine dining kelas dunia hingga jajanan kaki lima khas lokal.

Makau menyuguhkan perjalanan gastronomi yang tak terlupakan.

Robuchon au Dôme di Grand Lisboa Macau mempertahankan 3 Michelin Stars selama 17 tahun berturut-turut.

The Eight, dengan 2 MICHELIN Stars, menawarkan interpretasi modern masakan Kanton dan dim sum.