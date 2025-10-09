Hadir di Experience Macao Mega Sale Jakarta, SJM Resort Tampilkan Pengalaman Tourism+
jpnn.com, JAKARTA - SJM Resorts, S.A. (SJM) ikut berpartisipasi pada acara Experience Macao Mega Sale yang digelar Macao Goverment Tourism Office (MGTO) di Gandaria City, Jakarta, pada 9–12 Oktober 2025.
Pada acara itu, SJM Resort menghadirkan booth dan berbagai aktivitas interaktif yang menarik.
"SJM menampilkan kekayaan pengalaman “Tourism+” dari Makau dan ragam perjalanan istimewa yang ditawarkan untuk masyarakat Indonesia, wisatawan, pelaku industri pariwisata, hingga media," tulis SJM dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/10).
SJM dikenal dengan koleksi restoran pemenang penghargaan dan chef ternama.
Mereka menawarkan fine dining kelas dunia hingga jajanan kaki lima khas lokal.
Makau menyuguhkan perjalanan gastronomi yang tak terlupakan.
Robuchon au Dôme di Grand Lisboa Macau mempertahankan 3 Michelin Stars selama 17 tahun berturut-turut.
The Eight, dengan 2 MICHELIN Stars, menawarkan interpretasi modern masakan Kanton dan dim sum.
SJM Resorts, S.A. (SJM) ikut berpartisipasi pada acara Experience Macao Mega Sale yang digelar Macao Goverment Tourism Office (MGTO).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ALLPrint Indonesia 2025 Diramaikan 20 Negara, Pasar Percetakan Komersial Menjanjikan
- Perinma Dukung UMKM Masuk ke Pasar Eropa Melalui Pameran This is Indonesia
- BRI Dorong UMKM Kuliner Asal Padang Ini Perkuat Branding Hingga Pasar Global
- Sebulan Lagi, Blackpink Bakal Hibur Penggemar di Jakarta
- UMKM Skala Lokal Binaan Jasa Raharja Ikut Tampil dalam INACRAFT 2025
- Unik, Haraku Ramen Menghadirkan Ramenini Cappucini yang Creamy dan Pedas