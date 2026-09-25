Hadir di FEKDI x IFSE 2026, Telkom Solution Dukung Ekosistem Keuangan Digital RI

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan Danantara Indonesia mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia melalui sinergi kapabilitas dan solusi digital.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kehadiran Telkom Solution, umbrella brand layanan B2B ICT Telkom, dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta (24-26/9).

Telkom Solution memiliki kapabilitas dan portofolio layanan B2B ICT yang dapat mendukung kebutuhan sektor keuangan, mulai dari konektivitas, cloud dan data center, aplikasi digital, hingga keamanan siber dan solusi berbasis artificial intelligence (AI).

Kapabilitas tersebut dihadirkan untuk membantu institusi keuangan, regulator, pelaku usaha, serta mitra penyelenggara layanan keuangan dalam membangun layanan yang lebih terintegrasi, efisien dan aman

Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan pemerataan sistem keuangan digital membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi yang mampu menghubungkan berbagai elemen dalam ekosistem secara lebih seamless.

“Telkom memiliki dukungan kapabilitas teknologi end-to-end yang menghubungkan infrastruktur digital, platform dan aplikasi, pengelolaan data, cybersecurity, serta solusi berbasis artificial intelligence (AI)," kata dia.

Dia menambahkan Telkom ingin berkontribusi dalam membangun ekosistem keuangan digital yang semakin inklusif, sehingga layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas hingga ke berbagai pelosok Indonesia.

Melalui pendekatan ekosistem, Telkom Solution menghadirkan solusi yang dapat memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan.