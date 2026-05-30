Hadir di Gandaria City, Spokats Jadi Rumah Baru Brand Sepatu Lokal

jpnn.com - Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal mendorong lahirnya berbagai inovasi di sektor ritel, termasuk industri footwear nasional.

Salah satunya melalui kehadiran Spokats yang mengusung konsep multi-brand untuk mempertemukan berbagai merek sepatu lokal dengan konsumen dalam satu tempat.

Spokats hadir sebagai ruang kolaborasi bagi pelaku industri sepatu lokal untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus membangun komunitas yang lebih kuat di tengah pertumbuhan industri kreatif Indonesia.

Founder Spokats by Grebe Muhammad Triangga, mengatakan masih banyak konsumen yang ingin membeli sepatu lokal, tetapi kesulitan menemukan berbagai pilihan produk secara langsung dalam satu lokasi.

Menurut dia, sebagian besar brand lokal masih mengandalkan penjualan daring, sementara konsumen tetap membutuhkan pengalaman melihat dan mencoba produk sebelum memutuskan membeli.

Karena itu, Spokats menghadirkan konsep curated multi-brand store yang mengumpulkan berbagai merek sepatu lokal dalam satu titik yang mudah diakses masyarakat.

Mengusung semangat "Where Local Takeover", Spokats menghadirkan beragam kategori produk mulai dari sneakers, lifestyle, sport, hingga casual footwear.

Sejumlah merek yang bergabung antara lain Ardiles, Kanky, Ortuseight, Brodo, Weidenmann Urban, Kluk, Majeed, Cosmonauts, Umbre, Motiviga, Stayhoops, hingga Starstruck.