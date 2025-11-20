menu
Hadir di Gebyar ABG BPOM, Reza Gladys Angkat Skincare Lokal ke Panggung Nasional
Dokter Reza Gladys, Dipl. AAAM, bersama dr. Attaubah Mufid turut berpartisipasi dalam acara Gebyar ABG BPOM. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Reza Gladys, Dipl. AAAM, bersama dr. Attaubah Mufid turut berpartisipasi dalam acara Gebyar Academia Business and Government Collaboration (ABG) yang digelar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal itu sebagai bagian dari refleksi satu tahun Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran. Acara ini juga diikuti oleh berbagai merek lokal terpilih.

Inisiatif yang dipimpin Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar, M.D., Ph.D., tersebut dirancang untuk memperkuat sinergi akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah dalam mendorong inovasi di sektor kesehatan, kecantikan, serta obat dan makanan.

Acara menghadirkan 10 booth peserta dari Korea, Malaysia, India, Singapura, dan Indonesia, serta partisipasi 20 perguruan tinggi nasional.

Dalam kesempatan ini, dr. Reza Gladys menghadirkan booth yang menampilkan dua brand skincare miliknya, Glafidsya dan Dermagloss.

Selama dua hari acara, ia memperkenalkan produk, inovasi, dan perkembangan terbaru dari brand yang telah ia rintis selama 12 tahun.

Gebyar ABG diharapkan menjadi momentum baru untuk mempertemukan ide, riset, dan peluang bisnis yang dapat mendorong kemandirian inovasi nasional,” ujarnya.

Reza menambahkan bahwa keikutsertaan produknya menunjukkan komitmen pada keamanan dan kualitas. Seluruh produk Glafidsya dan Dermagloss telah mengantongi izin BPOM dan dinyatakan aman digunakan.

