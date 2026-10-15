Hadir di Gerai KDKMP, LPG Pertamina Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Komunitas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Aminuddin Ma’ruf meninjau gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Meruya Selatan, Jakarta Barat, pada Kamis (15/10).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung peran koperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi di tingkat Desa/ Kelurahan.

KDKMP tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah tersebut, tetapi juga menghadirkan layanan energi melalui penyediaan LPG yang disuplai oleh PT Pertamina Patra Niaga.

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Kehadiran produk LPG di gerai KDKMP memperluas pilihan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat layanan ekonomi berbasis komunitas.

Aminuddin mengapresiasi pengelolaan KDKMP Meruya Selatan yang mampu menggabungkan penjualan kebutuhan pokok, pemasaran produk UMKM, dan layanan energi bagi masyarakat.

“Koperasi Kelurahan Meruya Selatan ini selain menjual kebutuhan sehari-hari, juga membuka ruang untuk memasarkan produk-produk UMKM di sekitar. Harganya relatif lebih murah dibandingkan toko-toko lain,” ujar Aminuddin.

Rangkaian ke KDKMP Meruya, kunjungan juga dilakukan ke 4 lokasi lainnya di wilayah Jakarta & Banten yakni KDKMP Cakung Timur, KDKMP Cipedak, KDKMP Bintaro, KDKMP Pondok Aren, dan KDKMP Meruya Timur.

Direktur Transformasi, Digitalisasi, dan Sustainability Pertamina Patra Niaga, Tenny Elfrida menjelaskan, Pertamina Patra Niaga mendukung KDKMP dengan menghadirkan produk LPG di outlet LPG sebagai bagian dari penguatan jaringan distribusi energi sesuai regulasi dan arahan pemerintah.