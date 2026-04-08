Hadir di GIICOMVEC 2026, Hino Meluncurkan Bus Berpenggerak 4x4 Terbaru

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) meluncurkan Bus 136 MDBL 4x4 pada ajang GIICOMVEC 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Kehadiran bus tersebut merupakan momen penting karena yang pertama memiliki penggerak sistem penggerak 4x4.

Wakil Presiden Direktur HMSI, Alex Sutisna mengungkapkan bus ini dirancang untuk mendukung operasional di medan berat seperti Perkebunan dan Pertambangan, yang membutuhkan kendaraan tangguh dengan kemampuan melintasi berbagai kondisi medan ekstrem.

“Hino memahami bahwa setiap sektor industri memiliki kebutuhan operasional yang berbeda. Kami ingin memberikan solusi transportasi yang aman dan andal bagi perusahaan perkebunan ataupun pertambangan dalam mendukung mobilitas para pekerja di area operasional yang memiliki medan berat,” ujar Alex di sela peluncuran, Rabu.

Hino Bus 136 MDBL 4x4 adalah kendaraan yang dirancang untuk mengangkut pekerja dari area mess atau kantor menuju lokasi operasional yang memiliki kondisi medan yang berat.

Berbeda dengan bus pada umumnya, kendaraan ini memiliki sistem penggerak 4x4.

Bus itu juga dilengkapi dengan stabilizer depan serta lebar jejak roda depan yang lebih luas untuk meningkatkan stabilitas kendaraan dan mengurangi body roll, serta ground clearance tinggi.