Hadir di GJAW 2025, Jaecoo Pertahankan Harga J5 EV, Masih Rp 200 Jutaan

jpnn.com, TANGERANG - Jaecoo ikut berpartisipasi di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada Jumat (21/11).

Pada ajang tahunan itu, jenama asal Tiongkok itu memberikan kejutan kepada publik. Mereka tidak menaikkan harga Jaecoo J5 EV.

Artinya mobil listrik itu masih dibanderol Rp 249.900.000 (tipe standard) dan Rp 299.900.000 (tipe premium).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan lebih banyak konsumen dapat memperoleh J5 EV pada harga terbaik.



Business Unit Director Jaecoo Indonesia Jim Ma menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme konsumen Indonesia mengenai perilisan model BEV pertama dari Jaecoo di Indonesia.

“Respons pasar ini mendorong kami untuk bergerak lebih cepat dan memberikan pengalaman terbaik, sekaligus memperkuat keyakinan kami bahwa J5 EV akan menjadi The Real SUV yang benar-benar dapat diandalkan dalam mobilitas sehari-hari masyarakat Indonesia,” katanya.



Jim Ma menegaskan Jaecoo tetap berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengiriman unit seluruh model kendaraan Jaecoo yang diminati masyarakat Indonesia.

Untuk calon konsumen yang melakukan pemesanan Jaecoo J5 EV selama gelaran GJAW 2025 pada 21–30 November 2025, Jim Ma menjamin bahwa konsumen akan menerima unit J5 EV selambat-lambatnya pada Februari 2026 untuk 10.000 pembeli pertama.



Di gelaran GJAW 2025 ini, Jaecoo menghadirkan ragam line up lengkap yang memberikan pengunjung kesempatan untuk melihat langsung keunggulan teknologi elektrifikasi dan hybrid Jaecoo di berbagai segmen.

J5 EV sebagai salah satu yang sedang dicari banyak konsumen, menawarkan jarak tempuh internal hingga 534,1 km, kabin fungsional dengan 35 ruang penyimpanan, desain SUV klasik-modern, serta efisiensi biaya energi yang sesuai untuk penggunaan harian.

Di kategori hybrid, J7 SHS tampil sebagai SUV premium 5-seater dengan harga mulai Rp 499,9 juta, menawarkan efisiensi tinggi, fleksibilitas pengisian daya dari sistem Plug in Hybrid, dan desain premium untuk penggunaan sehari-hari. (ddy/jpnn)