Hadir di HOMEDEC 2026, Coway Tawarkan Cara Lebih Praktis untuk Hidup Sehat

jpnn.com, BSD CITY - Coway International Indonesia, perusahaan pemurni air dan udara nomor satu dari Korea Selatan kembali hadir di HOMEDEC 2026 di ICE BSD City pada 22-25 Oktober 2026.

Membawa tema 'Simply Better with Coway', Coway tahun ini menyoroti bagaimana akses terhadap air dan udara yang lebih terjaga dapat mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan peace of mind bagi keluarga melalui teknologi dan perawatan yang berkelanjutan.

Hal tersebut semakin relevan di tengah tantangan kualitas air dan udara di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2025, baru 44,24% rumah tangga di Indonesia menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.

Sementara, pemantauan udara dan prakiraan PM2.5 BMKG pada September 2026 menunjukkan puluhan wilayah berada atau diperkirakan berada pada kategori kualitas udara Tidak Sehat, dengan beberapa wilayah mencapai Sangat Tidak Sehat hingga Berbahaya pada periode tertentu.

President Director Coway Indonesia, Jake Lee, mengatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memberikan perhatian lebih terhadap kualitas air dan udara yang menjadi bagian dari keseharian di rumah.

“Hidup sehat dan sustainable dapat dimulai dari kebutuhan yang paling dekat dengan keseharian keluarga, yaitu memperhatikan kualitas air yang digunakan dan udara di dalam rumah. Melalui Simply Better with Coway, kami ingin membantu keluarga memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih praktis, sekaligus memberikan peace of mind melalui perawatan yang berkelanjutan,” ungkap Jake Lee dalam keterangan resmi.

Demi menjawab kebutuhan tersebut, keluarga dapat menemukan berbagai solusi dari Coway di HOMEDEC 2026, untuk menjaga kualitas air dan udara di rumah, mulai dari water purifier, air purifier, water softener, hingga sistem Point of Entry (POE), yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Ajang HOMEDEC 2026 juga menjadi kesempatan untuk mencoba langsung dua produk terbaru Coway, yaitu Slim Stand Water Purifier dan Yonsu Water Softener. Slim Stand hadir sebagai solusi air minum dengan desain slim selebar 26 cm serta dilengkapi sistem filtrasi Reverse Osmosis (RO), sehingga lebih fleksibel ditempatkan di berbagai ruang.