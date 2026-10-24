Hadir di HOMEDEC 2026, MEVAL Perkenalkan Lampu Tenaga Surya

jpnn.com, JAKARTA - Brand lampu LED dan perlengkapan listrik, MEVAL hadir di pameran HOMEDEC 2026 yang digelar Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 22-25 Oktober 2026.

MEVAL memamerkan lini lampu tenaga surya, yakni Tera Solar Light, sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan energi bersih di rumah,

Adapun lampu tersebut mengisi daya dari cahaya matahari pada siang hari dan menyala di malam hari, sehingga tidak menambah tagihan listrik rumah.

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"Banyak orang mencari lampu yang awet, hemat listrik, dan tetap bagus dipandang. Lewat Tera Solar Light, kami ingin membuktikan memilih energi bersih bisa semudah mengganti lampu di teras rumah," ujar Brand Manager Meval M. Muhdi Faisal di kawasan BSD, Tangerang, baru baru ini.

Selain itu, mereka juga menghadirkan rangkaian Switch & Socket (saklar dan stop kontak) yang dapat menjadi pilihan.

"Karena rumah tidak hanya butuh lampu, kami hadirkan juga Switch & Socket, supaya keluarga Indonesia bisa melengkapi kebutuhan listrik rumahnya dari satu brand yang mereka percaya," tuturnya.

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Dia mengatakan lampu dengan tenaga surya memiliki keunggulan tersendiri.

Pasalnya, lampu tenaga surya dapat menjadi solusi praktis pencahayaan luar ruangan tanpa perlu menarik instalasi kabel yang rumit.