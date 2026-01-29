menu
Hadir di IIMS 2026 dan BCA Expoversary, United E-Motor Gelar Program Buy 1 Get 1

Booth United E-Motor di sebuah pameran otomotif. Foto: untd

jpnn.com, JAKARTA - Awal tahun dimanfaatkan United E-Motor untuk tancap gas memperluas penetrasi pasar sepeda motor listrik di tanah air.

Bukan lewat peluncuran model baru, melainkan strategi agresif berupa banjir promo di dua pameran besar, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dan BCA Expoversary 2026.

Langkah itu menandai pendekatan berbeda United E-Motor dalam mendekatkan motor listrik kepada konsumen.

Bukan sekadar pamer teknologi, tetapi langsung menyentuh aspek paling krusial: harga.

Selama pameran berlangsung, potongan harga yang ditawarkan terbilang ekstrem, bahkan mencapai Rp 15 juta untuk tipe tertentu.

Promo paling menyita perhatian datang dari skema “Buy 1 Get 1 Free” yang diterapkan pada model TX1800 dan T1800.

Konsumen bisa membawa pulang dua motor listrik sekaligus dengan tambahan potongan harga tertentu.

Model lain pun tak luput dari diskon. TX3000 mendapat potongan hingga Rp 15 juta, MX1200 dipangkas Rp 5 juta, sementara MT1500, C2000, hingga lini Avand SC121 dan SC122 turut kebagian diskon jutaan rupiah.

