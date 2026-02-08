Hadir di IIMS 2026, Tekiro Pamer Perkakas Tangguh dan Promo Menggiurkan

jpnn.com, JAKARTA - Tekiro Tools kembali menegaskan eksistensinya di industri otomotif nasional dengan berpartisipasi dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Merek perkakas tangan dan peralatan otomotif di bawah naungan PT. Altama Surya Anugerah itu hadir menyapa pengunjung di Grand Hall JIExpo Kemayoran, Jakarta, tepatnya di booth CT 19, sepanjang 5–15 Februari 2026.

Di tengah pergeseran industri otomotif menuju teknologi canggih dan elektrifikasi, Tekiro tak sekadar membawa produk best-seller yang sudah dikenal tangguh.

Tahun ini, mereka juga menampilkan berbagai inovasi perkakas yang dirancang khusus menunjang kebutuhan bengkel modern dan perawatan kendaraan generasi terbaru.

Presiden Komisaris PT. Altama Surya Anugerah, Antonius Sutjiadi, menyebut keikutsertaan Tekiro di IIMS 2026 sebagai bentuk komitmen jangka panjang perusahaan untuk tumbuh bersama industri otomotif Indonesia.

"Kehadiran Tekiro di IIMS 2026 sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen di tengah maraknya produk perkakas murah dengan kualitas yang diragukan," kata Antonius di Jakarta, Sabtu.

Tak hanya fokus pada produk, Tekiro juga menegaskan komitmennya dalam mendukung produktivitas anak bangsa.

Perusahaan memastikan rantai distribusi tetap berjalan normal, bahkan terus diperluas hingga ke berbagai pelosok daerah.