Hadir di IIPE 2026, Sharp Tawarkan Solusi Udara Bersih di Rumah

jpnn.com, TANGERANG - PT Sharp Electronics Indonesia kembali berpartisipasi di ajang Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2026 di ICE BSD, Hall 10 pada 4–6 September 2026.

Dalam ajang ini, Sharp membawa solusi penjernihan udara sekaligus berbagai produk home appliance yang mendukung kenyamanan dan kualitas udara di dalam rumah.

Kualitas udara di Jakarta pada akhir Agustus 2026 masih berada pada kategori sedang hingga tidak sehat pada sejumlah waktu, dengan konsentrasi partikular halus PM2.5 yang dapat melampaui batas panduan kualitas udara yang direkomendasikan WHO.

PSG Manager for AC dan Air Purifier PT Sharp Electronics Indonesia, Yudha Ekaputra mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap perangkat penjernih udara semakin relevan, termasuk bagi para pemilik hewan peliharaan.

“Hewan peliharaan merupakan bagian dari keluarga dan banyak masyarakat saat ini menjadikan rumah sebagai ruang bersama bagi seluruh anggota keluarga, termasuk hewan kesayangan. Karena itu, menjaga kualitas udara di dalam rumah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, melalui rangkaian produk air purifier dan teknologi yang kami hadirkan, Sharp ingin memberikan solusi yang praktis bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan rumah yang lebih nyaman,” ujar Yudha.

Dalam gelaran IIPE 2026, Sharp menghadirkan beragam produk yang dapat menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan kebutuhan rumah dan gaya hidup.

Salah satunya adalah Sharp AIREST AC Split, AC split yang dilengkapi built-in MERV 14 certified filter yang terbukti efektif menyaring debu dan polutan ukuran mikroskopis.

Produk berkapasitas 1,5 PK itu memiliki fitur Smart Operation with AIoT, sehingga dapat dioperasikan kakpun dimanapun via Smartphone.



Dilengkapi teknologi J-Tech Inverter yang diklaim mampu menghemat energi hingga 60%, serta teknologi Plasmacluster yang dapat membantu melumpuhkan virus.