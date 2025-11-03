Hadir di IMEDIC 2025, Menkes Budi Bicara Soal Sinergi

jpnn.com, JAKARTA - International Military Medicine Symposium and Workshop (IMEDIC) ke-2 digelar pada 22-24 Oktober 2025 di Aston-Kartika Hotel, Grogol Jakarta.

IMEDIC 2025 mengangkat tema “Biosecurity and Biosafety in Healthcare Services” bertujuan untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan, penyajian teknologi inovatif, dan pengembangan strategi kolaboratif yang menjunjung tinggi integritas sistem kesehatan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesehatan kerja.

IMEDIC 2025 melibatkan sekitar 200 orang peserta yang berasal dari perwakilan kementerian/lembaga serta para ahli medis militer dari seluruh dunia.

Upacara pembukaan IMEDIC 2025 dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto.

Kemudian Mantan Kepala Pusat Kesehatan TNI dan Chairman International Committee of Military Medicine (ICCM) Daniel Tjen, serta Mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama World Health Organization (WHO) Prof Tikki Pangestu.

Ketua Panitia Penyelenggara IMEDIC 2025 Dr.dr Dian Andriani mengungkapkan IMEDIC 2025 merupakan forum yang strategis khususnya dalam membahas strategi dan inovasi di sektor kesehatan dan obat-obatan.

Oleh karena itu, dr. Dian mendorong peran aktif dan partisipasi dari peserta IMEDIC 2025 dalam berbagai kegiatan simposium dan workshop.

"Mari kita berbagi ilmu pengetahuan, membangun kemitraan, dan memperbarui komitmen untuk melindungi manusia melalui ilmu pengetahuan, kedisiplinan, dan kasih sayang. Dalam ancaman biologi, kekuatan pertahanan kita ada di kerja sama. Semoga diskusi ini akan bermanfaat, jaringan dapat terus berkembang, dan mampu menghasilkan dampak yang positif terhadap sektor Kesehatan nasional,” papar dr. Dian.