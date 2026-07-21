Hadir di INAMARINE 2026, Imagina Tawarkan Solusi Menjaga Kualitas Biodiesel

jpnn.com, JAKARTA - Biochem by Prasetia memperkenalkan Imagina, aditif biodiesel berbasis alami minyak atsiri, pada ajang INAMARINE 2026 yang akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 28–30 Juli 2026.

Peluncuran solusi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap tantangan industri maritim dalam menjaga kualitas biodiesel yang berpengaruh terhadap keandalan operasional kapal dan kinerja mesin diesel.

Biochem menjelaskan biodiesel yang disimpan dalam waktu lama berpotensi mengalami oksidasi, peningkatan kandungan air, pertumbuhan mikroba, serta pembentukan endapan.

Kondisi tersebut dapat menyumbat filter, meninggalkan deposit pada injektor, dan menurunkan performa mesin.

Selain berdampak pada kinerja mesin, penurunan kualitas biodiesel juga berisiko meningkatkan kebutuhan perawatan serta memicu downtime yang dapat mengganggu operasional armada.

Melalui Imagina, Biochem menawarkan solusi untuk membantu menjaga kualitas biodiesel dengan mengontrol kandungan air, mengurangi risiko pertumbuhan mikroba, serta mencegah terbentuknya endapan dan deposit pada sistem bahan bakar.

Head of Business Development Biochem PT Prasetia Dwidharma, Ismy Agustin, mengatakan kualitas bahan bakar menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keandalan operasional di sektor maritim.

Dalam industri maritim, bahan bakar merupakan salah satu komponen penting yang menentukan keandalan operasional. Biodiesel yang mengalami penurunan kualitas dapat memengaruhi sistem bahan bakar dan performa mesin.