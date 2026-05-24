Hadir di INAPA 2026, Tjokro Group Banjir Permintaan Barang

jpnn.com, JAKARTA - Pameran suku cadang dan otomotif terbesar di ASEAN, Indonesia International Trade Show for Automotive Industry (INAPA 2026) digelar pada 20-22 Mei 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Selama tiga hari gelaran aftermarket event ini, booth Tjokro Group menjadi salah satu pusat perhatian yang paling dipadati pengunjung.

Sebagai pemain senior di industri manufaktur, Tjokro Group tidak ingin melewatkan momentum emas ini.

"Kami melihat INAPA 2026 bukan sekadar pameran biasa, melainkan sebuah jembatan strategis untuk berinteraksi langsung dengan ekosistem otomotif global. Fokus utama kami di event ini adalah membidik pasar aftermarket, sebuah ceruk pasar yang potensinya terus meledak dan membutuhkan konsistensi kualitas komponen tingkat tinggi," ujar CEO Tjokro Group, Yudi Tjokro.

Yudi menambahkan target utama keikutsertaan mereka adalah memperluas jaringan bisnis dan menjaring diversifikasi pasar.

"Lewat gelaran ini, target kami adalah menggaet client-client baru serta membuka segmen pasar baru yang belum tersentuh sebelumnya. Kami ingin menunjukkan bahwa kapabilitas teknik kami siap mendukung kebutuhan industri skala apa pun," tegasnya.

Dalam ajang ini, Tjokro Group memamerkan berbagai jenis barang dan komponen mekanikal superior mereka.

Di antara lini produk yang dibawa, perhatian pengunjung paling banyak tersedot oleh mahakarya komponen presisi tinggi, seperti: