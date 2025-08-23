Hadir di Indonesia, Dainese Menawarkan Layanan Personalisasi

jpnn.com, JAKARTA - Pencinta Dainese di tanah air kini tidak perlu khawatir lagi akan kualitas produk apparel dan riding gear premium asal Italia itu.

Pasalnya, prinsipal Dainese akhirnya memantapkan bisnisnya di Indonesia melalui peresmian flagship store di Jl. RA Kartini No.28, Cilandak, Jakarta Selatan.

"Kehadiran Dainese Indonesia Flagship Store ini menjadi jawaban bagi pencinta roda dua yang ingin mendapatkan produk riding gear terbaik," kata Direktur Operasional Dainese Indonesia Djoko Iman Santoso, Sabtu (23/8).

Flagship store Dainese Indonesia menawarkan berbagai lini produk riding gear, mulai dari jaket, sarung tangan, pelindung tubuh, hingga racing suits, yang memadukan teknologi mutakhir dengan desain elegan khas Italia.

Tak cuma itu, produk lain seperti sepatu, tas hingga helm AGV juga tersedia.

Djoko menyebut seluruh produk Dainese membawa semangat "Protection To Dare".

Filosofi yang menekankan keberanian dalam memberi perlindungan.

“Selain kenyamanan, produk Dainese diciptakan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para bikers,” tambah Djoko.