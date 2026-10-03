Hadir di Indonesia, Morningmate Bawa Fitur AI dan Wiki

jpnn.com, JAKARTA - Morningmate, platform manajemen kerja resmi masuk ke pasar Indonesia melalui distributor PT Mining Mind Utama.

Platform tersebut menawarkan sejumlah fitur kolaborasi kerja, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan Wiki, yang memungkinkan pengguna mengelola tugas, berkomunikasi, serta menyimpan dokumentasi dalam satu aplikasi.

Direktur PT Mining Mind Utama Ray Lee mengatakan kehadiran Morningmate di Indonesia menjadi bagian dari upaya membawa praktik kolaborasi kerja yang selama ini digunakan perusahaan-perusahaan di Korea Selatan ke pasar domestik.

Baca Juga: OpenAI Mencatat Fenomena Pengguna ChatGPT di Indonesia Selama Ramadan

“Kami ingin menggabungkan pengalaman tersebut dengan karakter bisnis Indonesia,” kata Ray, Jumat (2/10).

Pada tahap awal, perusahaan menargetkan Morningmate dapat digunakan oleh sedikitnya 100 perusahaan dan tim di Indonesia dalam tahun pertama.

“Kami juga akan mengumpulkan masukan dari pengguna lokal untuk menyesuaikan layanan dan dukungan Morningmate dengan kebutuhan serta pola kerja di Indonesia,” ujarnya.

Salah satu fitur yang ditawarkan Morningmate adalah AI Assistant.

Fitur tersebut dirancang untuk membantu pengguna dalam menghasilkan ide, memecah persoalan kompleks menjadi bagian yang lebih kecil, menerjemahkan konten dengan tetap mempertahankan konteks, serta membantu proses penulisan dan penyuntingan.