Hadir di INFOKAN 2026, Ibas Ajak PPIA Curtin University Pupuk Karakter Unggul

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)mengajak mahasiswa dan profesional muda Indonesia di Australia untuk terus belajar, beradaptasi menghadapi perubahan zaman.

“Ilmu pengetahuan adalah sarana memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa,” ungkap Ibas dalam Final Keynote Speech pada INFOKAN 2026 bertema “Passing Wisdom, Inspiring Tomorrow”, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia Western Australia (PPIA WA) dan PPIA Curtin baru-baru ini.

Berbicara secara daring di hadapan mahasiswa Indonesia, profesional muda, serta komunitas akademik di Australia Barat, Ibas membagikan refleksi perjalanan hidup dan pendidikannya sebagai alumni Curtin University, Australia.

Seperti diketahui, Ibas pernah menempuh pendidikan di Australia hingga meraih gelar Bachelor of Commerce dengan peminatan Finance and E-Commerce.

Menurut Ibas, pengalaman tersebut menjadi titik awal pesannya kepada generasi muda bahwa pendidikan tinggi bukan semata-mata tentang memperoleh gelar, melainkan juga membangun pola pikir kritis, kemampuan bekerja sama, ketangguhan menghadapi tekanan, dan kesiapan untuk terus berkembang.

“Universitas bukan hanya tempat untuk mendapatkan jawaban yang benar. Universitas juga mengajarkan bagaimana berpikir, bekerja bersama orang lain, menghadapi tekanan, dan terus melangkah,” ujarnya.

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Pendidikan Tidak Berhenti Saat Wisuda

Merefleksikan pengalamannya sebagai mahasiswa di Perth pada awal 2000-an, ia mengingatkan perjalanan setelah kelulusan justru membuka babak baru yang penuh tantangan, kesempatan, dan tanggung jawab.