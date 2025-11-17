Hadir di IOE 2025, PIK Tourism Board Bawa Paket Outing Siap Pakai
jpnn.com, JAKARTA - PIK Tourism Board ikut ambil bagian untuk mengenalkan kawasan Pantai Indah Kapuk sebagai destinasi outing lengkap.
Keunggulannya ada pada kombinasi lanskap pantai, area mangrove, serta zona tematik seperti Batavia, Pantjoran, dan Old Shanghai yang bisa dipakai untuk kegiatan kelompok berskala besar.
Head of Tourism Development Agung Sedayu Group, Fenny Maria, menyebut PIK siap menjadi pilihan utama bagi kegiatan outing perusahaan.
Kali ini, untuk memperkenalkan kelengkapan fasilitas PIK Tourism Board hadir dalam ajang Indonesia Outing Expo (IOE) 2025.
Tak hanya destinasi, PIK juga membawa paket outing siap pakai. Pilihannya mulai dari team building interaktif, dinner tematik, Golf Tournament, Golf Clinic, sampai pertunjukan seperti Magic Show, Batavia Tales, dan Barongsai. Untuk kebutuhan MICE, hotel-hotel di kawasan juga punya fasilitas meeting premium.
“Ini adalah manifestasi konkret dari upaya kami untuk mempertegas posisi Pantai Indah Kapuk sebagai destinasi pariwisata terintegrasi yang unggul dan ideal bagi kegiatan outbound,” kata Fenny dikutip, Senin (17/11).
Kehadiran PIK Tourism Board bukan sekadar memamerkan keindahan alam dan fasilitas, tetapi juga menunjukkan kesiapan infrastruktur dan keragaman program pengalaman yang secara spesifik dirancang untuk memenuhi kebutuhan outing korporat, pendidikan, dan komunitas.
Asosiasi industri seperti AELI, PUTRI, dan IVENDO memberi dukungan penuh pada gelaran ini. IOE disebut menjadi momentum penting bagi penguatan jaringan industri outing.
