JPNN.com » Travel » Destinasi » Hadir di IT&CM Asia, PIK Tourism Board Perkuat Posisi Indonesia di Peta MICE Dunia

Hadir di IT&CM Asia, PIK Tourism Board Perkuat Posisi Indonesia di Peta MICE Dunia

PIK Tourism Board dengan didukung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta mengikuti Incentive Travel & Conventions, Meetings (IT&CM) Asia 2025 di Bangkok, Thailand, pada 23-25 September lalu. Foto: ASG

jpnn.com, BANGKOK - Nama PIK Tourism Board mampu mencuri perhatian di antara perwakilan berbagai negara peserta ajang Incentive Travel & Conventions, Meetings (IT&CM) Asia 2025 di Bangkok, Thailand, pada 23-25 September lalu.

Untuk pertama kalinya, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) tampil sebagai perwakilan Indonesia yang menonjol pada forum bisnis pariwisata bergengsi di kawasan Asia tersebut.

PIK Tourism Board yang merupakan inisiatif strategis Agung Sedayu Group (ASG) hadir di IT&CM Asia 2025 untuk memperkenalkan PIK sebagai destinasi MICE (meetings, incentives, conventions, and exhibitions) berstandar internasional.

Selama tiga hari penyelenggaraan, tim PIK tidak hanya memamerkan fasilitas leisure dan akomodasi premium, tetapi juga memperkuat jaringan dengan para pelaku industri global, mulai dari Destination Management Company (DMC) hingga event organizer internasional.

Didukung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, booth PIK menampilkan identitas kawasan yang terencana dan terintegrasi. Dari konsep hingga tahap eksekusi, setiap detailnya dirancang untuk menunjukkan kesiapan Jakarta sebagai kota tujuan bisnis dan wisata modern.

Partisipasi PIK Tourism Board di IT&CM Asia 2025 tersebut juga memberikan eksposur signifikan terhadap jenama atau brand PIK di mata dunia.

“Kehadiran perdana kami di IT&CM Asia 2025 ini telah membuka mata dunia terhadap potensi PIK sebagai destinasi MICE yang terkemuka dan bertaraf internasional,” tutur Head of Tourism Development ASG Fenny Maria.

Bagi PIK Tourism Board, IT&CM Asia 2025 menjadi sarana penting untuk memahami lanskap baru industri MICE Asia.

Nama PIK Tourism Board mampu mencuri perhatian di antara perwakilan berbagai negara peserta ajang IT&CM Asia di Bangkok, Thailand.

