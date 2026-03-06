Hadir di Jakarta, Encik Tan Bawa Cita Rasa Hawker Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Brand kuliner asal Singapura, Encik Tan, resmi membuka gerai internasional pertamanya di Jakarta.

Gerai yang berlokasi di Pondok Indah Mall 3, ini menjadi langkah awal ekspansi global perusahaan induknya, Fei Siong Group, ke pasar Indonesia.

Selama bertahun-tahun, Encik Tan dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner populer di Singapura yang menyajikan berbagai hidangan mi dan makanan khas hawker.

Menu yang ditawarkan mengusung konsep comfort food dengan cita rasa autentik yang praktis, mengenyangkan, dan terjangkau bagi masyarakat.

Melalui pembukaan gerai di Jakarta, masyarakat Indonesia kini dapat menikmati sajian khas hawker Singapura tanpa harus bepergian ke luar negeri.

Beberapa menu yang disajikan tetap mempertahankan karakter asli Encik Tan, dengan penyesuaian tertentu agar lebih sesuai dengan selera konsumen lokal.

Indonesia dipilih sebagai tujuan ekspansi internasional pertama karena dinilai memiliki budaya kuliner yang kuat serta pasar urban yang dinamis.

Tingginya minat masyarakat terhadap makanan Asia, termasuk hidangan khas Singapura, menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam memasuki pasar Indonesia.