Hadir di Jaksel, Nallura Clinic Menghadirkan Konsep Happy Aging

jpnn.com, JAKARTA - Tren kesehatan dan kecantikan global saat ini telah mengalami pergeseran signifikan.

Jika sebelumnya fokus masyarakat lebih banyak tertuju pada upaya untuk terlihat lebih muda, kini paradigma tersebut berkembang menjadi pendekatan yang lebih holistik: bagaimana seseorang dapat menua dengan sehat, aktif, produktif, dan tetap memiliki kualitas hidup yang optimal.

Menjawab kebutuhan tersebut, Nallura Clinic membuka kliniknya di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan mengusung konsep Happy Aging yang mengintegrasikan layanan wellness, kesehatan, estetika, dental care, hingga pain intervention management dalam satu ekosistem layanan medis yang komprehensif.

Grand Opening Nallura Clinic berlangsung pada Selasa (9/6).

COO Nallura Clinic Dini Sagita menyampaikan kehadiran Nallura merupakan langkah awal dalam menghadirkan pendekatan baru terhadap kesehatan, wellness, kecantikan, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Hari ini menjadi langkah awal Nallura dalam menghadirkan pendekatan baru terhadap kesehatan, wellness, kecantikan, dan kualitas hidup melalui konsep Happy Aging. Bagi kami, Happy Aging bukan hanya terlihat lebih muda, tetapi tentang tetap sehat, aktif, nyaman, percaya diri, dan bahagia di setiap fase kehidupan. Nallura hadir sebagai lifestyle clinic yang mengintegrasikan wellness, kesehatan tubuh, perawatan kulit, dental care, dan teknologi perawatan medis modern dalam satu pengalaman yang profesional, aman, dan terpercaya,” ujar Dini Sagita.

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Ia menambahkan untuk mendukung kebutuhan tersebut, Nallura menghadirkan berbagai layanan medis yang mencakup aesthetic treatment, dental care, pain intervention management, weight management, hingga plastic surgery, yang seluruhnya ditangani oleh tenaga medis profesional dengan mengedepankan keselamatan pasien, transparansi, dan pendekatan yang personal sesuai kebutuhan masing-masing individu.

Sebagai bagian dari perayaan grand opening, Nallura menghadirkan sesi Beauty & Wellness Talk yang mempertemukan sejumlah dokter spesialis dan praktisi medis dari berbagai bidang untuk membahas perspektif terbaru mengenai kesehatan dan kecantikan.