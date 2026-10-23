Hadir di JFF 2026, AsetKu & AFPI Dukung Literasi Keuangan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - AsetKu, platform layanan pendanaan digital yang dioperasikan oleh PT Pintar Inovasi Digital (PID) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berpartisipasi dalam Jakarta Financial Festival (JFF) 2026

Kegiatan yang berlangsung pada 23–24 Oktober 2026 di Blok M Square, Jakarta, ini menjadi salah satu momentum bagi perusahaan yang merupakan bagian dari Akulaku Group itu untuk mendukung peningkatan literasi keuangan.

Chief Executive Officer AsetKu Kokko Cattaka menyampaikan melalui partisipasi dalam JFF 2026 bersama AFPI, AsetKu berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan literasi keuangan dan akses pendanaan bagi masyarakat luas, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pihaknya juga mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital secara bijak dan bertanggung jawab.

"Kami menyambut baik kolaborasi bersama AFPI dalam Jakarta Financial Festival 2026 sebagai kesempatan untuk memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat," kata Kokko, Jumat (23/10).

Partisipasi AsetKu bersama AFPI mencerminkan dukungan perusahaan terhadap upaya industri dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan pendanaan digital.

"Kami percaya literasi keuangan tidak hanya membantu masyarakat memahami berbagai produk dan layanan keuangan, tetapi mendorong untuk mengambil keputusan finansial yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan," lanjut dia.

Melalui kegiatan ini, AsetKu turut mendorong pentingnya pemahaman terhadap manfaat, mekanisme, dan risiko layanan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan finansial yang bertanggung jawab.