Hadir di Krista Interfood 2026, Alvalab Perkuat Layanan Pengujian Residu Pestisida dengan Teknologi Canggih

jpnn.com, TANGERANG - Alvalab, laboratorium pengujian memperkenalkan layanan pengujian residu pestisida melalui pameran Krista Interfood Expo 2026 yang berlangsung pada 4–7 November 2026 di NICE PIK 2 Tangerang.

Dalam pameran yang berlokasi di Hall 3A tersebut, Alvalab memperkenalkan layanan pengujian residu pestisida dengan cakupan analisis yang terus dikembangkan serta mengedepankan akurasi hasil pengujian untuk mendukung keamanan berbagai produk pangan.

Kemampuan pengujian residu pestisida menjadi salah satu fokus pengembangan Alvalab dalam menjawab tuntutan industri terhadap standar keamanan pangan yang semakin tinggi dan kompleks.

Baca Juga: Alvalab Hadirkan 5 Layanan Uji Berbasis Teknologi Tinggi

Saat ini, Alvalab telah mampu melakukan pengujian terhadap lebih dari 550 jenis residu pestisida, dengan target peningkatan kapasitas hingga 1.000 jenis pada akhir 2026 dan 1.500 jenis pada pertengahan 2027.

Matriks kompleks seperti lada hitam dan kayu manis membutuhkan metode pengujian yang spesifik dan instrumen generasi terkini.

Karena itu, Alvalab mengandalkan instrumen LC-MS/MS dan GC-MS/MS triple quadrupole generasi terkini, yang mampu mendeteksi residu hingga konsentrasi sangat rendah, sehingga hasil analisis tetap akurat dan memenuhi standar pasar global.

“Selain mengedepankan kualitas hasil analisis, Alvalab juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang efisien, terutama dari sisi waktu penyelesaian pengujian. Jika pada umumnya proses pengujian di laboratorium membutuhkan waktu sekitar 5–10 hari kerja, Alvalab mampu menyelesaikannya dalam 5–7 hari kalender,” ujar Jonathan Widakdo, Head of Sales & Marketing Alvalab.

"Hal ini menjadi salah satu upaya kami untuk memberikan layanan yang lebih cepat tanpa mengesampingkan kualitas dan akurasi hasil pengujian," imbuhnya.