Hadir di Lokasi Gempa Flores, Dirut Pertamina Salurkan Bantuan dan Pimpin Upacara HUT RI
jpnn.com, FLORES - PT Pertamina (Persero) melakukan aksi gerak cepat dalam membantu korban bencana gempa di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (17/8) waktu setempat.
Di tengah situasi diselimuti duka, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri hadir langsung ke lokasi terdampak dengan menyalurkan bantuan.
Selain itu, Simon memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Fuel Terminal (FT) Reo, NTT, salah satu wilayah yang terdampak gempa dan lokasi operasional Pertamina.
"Atas nama keluarga besar Pertamina, saya menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa serta keprihatinan kepada seluruh masyarakat terdampak," kata Simon dalam keterangannya, Senin (17/8).
Dia menyampaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Pertamina hadir langsung untuk mendukung percepatan penanganan bencana dengan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai prioritas utama.
"Masyarakat NTT tidak sendiri,” tegas Simon.
Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri hadir langsung di lokasi gempa Flores untuk menyalurkan bantuan dan memimpin upacara HUT ke-81 RI
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