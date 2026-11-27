jpnn.com, DEPOK - Jenama perawatan gigi dan mulut usmile memperluas jangkauan pasarnya di Indonesia dengan menghadirkan Flagship Pop-Up Store di Margocity, Depok, Jawa Barat.

Berlokasi di area GF Margo Promenade, gerai tersebut hadir hingga 19 Mei 2027 dengan menawarkan beragam produk perawatan gigi modern.

"Kehadiran gerai ini menjadi langkah usmile untuk mendekatkan inovasi perawatan gigi dan mulut berbasis teknologi dan sains kepada masyarakat Indonesia," kata Country Director usmile Indonesia & Malaysia Michelle, Jumat (27/11).

Konsumen kini bisa mengenal secara langsung berbagai produk perawatan gigi dan mulut yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.

Menurut dia, pengalaman berbelanja secara langsung diharapkan dapat membantu konsumen menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masing-masing.

“Kami percaya bahwa memilih produk oral care yang tepat merupakan bagian penting dari rutinitas sehari-hari,” ujarnya.

Dia menambahkan usmile Flagship Pop-Up Store di Margocity menjadi satu-satunya lokasi pembelian secara offline untuk tiga perangkat perawatan gigi dan mulut dari usmile.

Ketiga produk tersebut ialah Y1S Sonic Electric Toothbrush, C10 Water Flosser, dan Q10 Kids Sonic Electric Toothbrush.