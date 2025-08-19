Hadir di Maros, Kelas Inspiratif Dorong Pendidikan Berkualitas Anak

jpnn.com, MAROS - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota Holding Penjaminan dan Asuransi Indonesia Financial Group (IFG), menghadirkan kelas inspiratif di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas.

Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, hadir langsung di ruang kelas untuk mengajar siswa-siswi.

Materi yang diberikan mencakup semangat kebangsaan, pengenalan profesi, serta nilai-nilai AKHLAK, yang disesuaikan dengan usia anak-anak sekolah dasar.

Menurut Mahelan, sebagai wujud keberlanjutan program TJSL, Askrindo tidak hanya fokus pada perlindungan usaha mikro dan pembiayaan inklusif, tetapi juga pembangunan manusia dan investasi sosial jangka panjang.

"Pendidikan merupakan fondasi utama membentuk generasi unggul dan berdaya saing. Kelas Inspiratif ini menjadi kontribusi nyata insan Askrindo dalam mendukung pendidikan dasar,” ujar Mahelan, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8).

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kolaborasi Askrindo dan IFG dalam mendukung program TJSL terintegrasi. Inisiatif tersebut dijalankan sejalan dengan nilai-nilai AKHLAK dan prinsip keberlanjutan yang diterapkan oleh seluruh anggota holding IFG.

Program Relawan Bakti BUMN Batch VIII yang dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN turut melibatkan berbagai insan BUMN untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di tengah masyarakat.