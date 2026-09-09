Hadir di Mining Indonesia 2026, GM Mobil Perkenalkan FAW FD660TH

jpnn.com, JAKARTA - PT Gaya Makmur Mobil (GM Mobil) berpartisipasi dalam Mining Indonesia 2026, pameran pertambangan terbesar di kawasan Asia Tenggara yang menjadi barometer inovasi dan teknologi terkini di sektor alat berat dan transportasi.

Pameran ini berlangsung pada 9-12 September 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Partisipasi GM Mobil di Mining Indonesia 2026 merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi transportasi yang andal bagi industri pertambangan, konstruksi dan logistik di Indonesia, sekaligus meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional bagi para pelaku usaha.

Acara ini menjadi momen istimewa bagi GM Mobil karena bersamaan dengan peluncuran FAW FD660TH, unit tractor head terbaru yang dirancang untuk menjawab kebutuhan angkutan berat di sektor tambang dan logistik jarak jauh.

Sebagai lineup terbaru dari FAW Trucks, FD660TH hadir melengkapi jajaran tractor head GM Mobil yang telah dikenal tangguh di berbagai medan operasional.

FAW FD660TH hadir dengan tenaga mesin hingga 660 HP dan torsi maksimum 3.300 Nm, dipadukan dengan transmisi ZF 12-speed yang dilengkapi hydraulic retarder untuk pengereman ekstra pada medan berat maupun turunan curam.

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Unit ini mampu menopang Gross Combination Weight (GCW) hingga 270 ton, menjadikannya salah satu tractor head bertenaga besar di kelasnya untuk kebutuhan hauling tambang dan logistik jarak jauh.

Dari sisi keselamatan, kabin FAW FD660TH telah memenuhi standar UNECE R29, regulasi keselamatan kabin ala Eropa yang mengatur ketahanan struktur kabin terhadap benturan, sehingga memberikan perlindungan ekstra bagi pengemudi dalam operasional sehari-hari.