Hadir di Multifinance Day 2025, Atome Finance Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat

jpnn.com, MANADO - PT Atome Finance Indonesia, penyedia layanan Buy Now Pay Later (BNPL) ikut berpartisipasi dalam Multifinance Day 2025 yang digelar di Atrium 3 Manado Town Square pada 10–12 Oktober 2025 lalu.

Mengusung tema “Pinjamlah Sesuai Kebutuhan, Bukan Keinginan”, Atome menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Hal itu sejalan dengan program bulan inklusi keuangan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam acara tersebut, Atome memperkenalkan konsep penggunaan BNPL secara aman, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat Manado.

Direktur Atome Indonesia, Meri Ui mengatakan pihaknya menekankan pentingnya pemahaman dalam mengelola cicilan, termasuk risiko keterlambatan pembayaran kembali serta cara merencanakan pembayaran agar tidak memberatkan keuangan pribadi.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia melalui pendekatan yang edukatif dan interaktif.

"Kami ingin masyarakat agar memahami konsep BNPL (Buy Now, Pay Later) tidak hanya sebagai solusi pembiayaan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun perilaku finansial yang lebih bijak dan bertanggung jawab," ungkapnya dalam siaran persnya, Kamis (23/10).

"Kami percaya, dengan pemahaman yang tepat, perusahaan pembiayaan bisa berperan bagi pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan,” sambungnya.