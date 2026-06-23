Hadir di NICE PIK 2, KRISTAInterFOOD 2026 Bidik Perluasan Pasar F&B Indonesia

jpnn.com, TANGERANG - Industri makanan dan minuman Indonesia kembali mendapat momentum penguatan pasar melalui peluncuran KRISTAInterFOOD 2026.

Diselenggarakan di NICE PIK 2, KRISTAInterFOOD 2026 diproyeksikan menjadi ruang transaksi, jejaring bisnis, serta penjajakan kerja sama strategis bagi pelaku industri F&B nasional.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions, Daud D. Salim mengatakan memasuki usia 27 tahun, pameran ini menegaskan perannya bukan hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai platform bisnis yang mempertemukan produsen, distributor, buyer, pelaku ritel, hotel, restoran, chef, hingga penyedia teknologi pangan dan kemasan.

"Kehadiran venue yang lebih modern dan berkapasitas lebih besar diharapkan mampu memperluas akses pasar, meningkatkan peluang business matching, serta mendorong daya saing produk makanan dan minuman Indonesia di pasar domestik maupun global," katanya, Selasa (23/6).

Dia menyebutkan, KRISTAInterFOOD lahir dari kebutuhan industri terhadap platform yang mampu menghubungkan pelaku usaha dengan pasar secara langsung.

“Sejak awal, tujuan kami sederhana, yaitu menghadirkan panggung yang mumpuni bagi industri makanan dan minuman Indonesia agar dapat tumbuh, berinovasi, dan terhubung dengan dunia,” ujarnya.

Dukungan Kementerian Pariwisata, GAPMMI, ACP Indonesia, PHRI, dan APRINDO memperkuat posisi KRISTAInterFOOD sebagai ekosistem bisnis lintas sektor.

Kolaborasi tersebut menjadi penting karena industri F&B memiliki keterkaitan luas dengan pariwisata, perhotelan, restoran, ritel, UMKM, logistik, teknologi pangan, hingga industri kemasan.