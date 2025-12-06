Hadir di Pandeglang, Heatgard Cat Beri Kenyamanan Untuk Guru dan Murid

jpnn.com, PANDEGLANG - Heatgard hadir memberi kenyamanan untuk para guru dan siswa di SDN Mekarjaya 3, Pandeglang melalui CSR Aquaproof.

Adapun bantuan yang diberikan pada kesempatan ini berupa salah satu produk, yakni cat Heatgard sebanyak 600 liter beserta tenaga pengaplikasian Heatgard.

Pelaksanaan pengecatan Heatgard di SDN Mekarjaya 3 mulai dari survei hingga selesai pengerjaan cat untuk atap dan dinding luar dilakukan sekitar 45 hari, dan pelaksanaan pengecatan diselesaikan dalam kurun waktu 3 hari.

Warna yang diaplikasikan yaitu Terakota Klasik 046 untuk atap, sedangkan untuk dinding luar menggunakan kombinasi warna Cream Cheese 082 dan Mocca Latte 103.

Heatgard cat pelapis anti bocor dan penolak panas yang mampu melindungi bangunan dari cuaca ekstrem, baik panas maupun hujan, pada atap maupun dinding bagian luar yang terpapar matahari.

Heatgard diformulasikan dengan Reflect dan Insulate Technology, yang mampu menurunkan suhu permukaan yang dilapisinya 10-20°C.

Selain itu, cat ini juga dapat menghambat karat, sehingga sangat tepat diaplikasikan pada atap metal yang rawan berkarat.

Heatgard tersedia dalam enam pilihan warna yaitu Putih 011, Abu-abu 066, Cream Cheese 082, Terakota Klasik 046, Abu Fosil 067, dan Mocca Latte 103.