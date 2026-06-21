Hadir di PENAS 2026 Gorontalo, BULOG Perkuat Langkah Menuju Swasembada Pangan

jpnn.com, GORONTALO - Perum BULOG ikut serta dalam acara Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) David-Toni, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Keikutsertaan Bulog itu menegaskan dukungannya terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Kegiatan nasional yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu (20/6) itu menjadi ruang pertemuan strategis bagi petani, nelayan, pelaku utama, pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan, serta penyuluh dari seluruh Indonesia.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

"Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain," ujarnya.

Selanjutnya Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa kehadiran BULOG dalam PENAS 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan petani, nelayan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pangan nasional.

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“PENAS menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Perum BULOG tidak hanya hadir di hilir melalui pengelolaan stok dan distribusi pangan, tetapi juga terus memperkuat peran di hulu dengan menyerap hasil panen petani sesuai ketentuan pemerintah,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Dengan mengusung semangat “Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, kehadiran Perum BULOG dalam PENAS 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung agenda besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dari hulu hingga hilir.