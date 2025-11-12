Hadir di PIK 2, GOA SAYA Sajikan Perpaduan Seni dan Cita Rasa Asia Modern
jpnn.com, JAKARTA - Pusat kuliner Jakarta kembali bertambah dengan hadirnya GOA SAYA Restaurant, destinasi gastronomi terbaru yang resmi dibuka di kawasan PIK 2 – Entertainment District.
Mengusung konsep Asian Progressive Restaurant, GOA SAYA menghadirkan pengalaman bersantap yang memadukan kehangatan cita rasa Asia dengan teknik penyajian modern dan artistik.
Restoran ini mengusung filosofi “Perjalanan Menelusuri Kedalaman Rasa dan Jiwa”, menawarkan hidangan khas Asia dan Western yang diolah dengan pendekatan kreatif.
Mulai dari cita rasa Nusantara hingga sentuhan Chinese, Japanese, Korean, dan Western cuisine, setiap sajian dibuat dengan teknik kuliner kontemporer tanpa meninggalkan karakter aslinya.
“GOA SAYA bukan sekadar restoran, tapi sebuah perjalanan rasa yang membawa tamu menemukan kembali makna kebersamaan dan kehangatan, seperti pulang ke rumah sendiri,” ujar Vasty Clarisa, perwakilan GOA SAYA Restaurant di PIK 2, Banten.
Interior GOA SAYA dirancang dengan konsep “industrial cave”, menggabungkan elemen batu alami, pencahayaan lembut, dan sentuhan modern yang menonjolkan karakter hangat dan elegan.
Restoran berkapasitas lebih dari 90 kursi ini memiliki area indoor luas serta 1 Percent Lounge, ruang eksklusif di lantai atas bagi tamu yang menginginkan suasana lebih privat dan mewah.
Dalam rangka pembukaan, GOA SAYA memperkenalkan sejumlah hidangan unggulan seperti Griffin Mala Shrimp, Sate Padang versi modern, Black Cod dengan saus miso dan kombu butter, hingga Duck Confit dengan soy glaze dan spice oil.
GOA SAYA resmi dibuka di PIK 2, hadirkan pengalaman kuliner Asia modern dengan sentuhan progresif.
