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Hadir di PIK2, Si Mian Fo Perkuat Magnet Wisata Religi Hingga Mancanegara

Hadir di PIK2, Si Mian Fo Perkuat Magnet Wisata Religi Hingga Mancanegara
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Peresmian sarana ibadah Si Mian Fo atau Dewa Brahma (Phra Phrom) di kawasan Little Siam di Milenial Park di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, pada Minggu (8/11/2026). Foto: ASG

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Kawasan Little Siam di Milenial Park di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, kini dilengkapi sarana ibadah Si Mian Fo atau Dewa Brahma (Phra Phrom).

Keberadaan patung empat wajah untuk peribadatan itu diresmikan pada Minggu (8/11/2026).

Kehadiran Si Mian Fo bisa menjadi sarana spiritual umat Buddha, Tridarma, dan umat lainnya dari dalam maupun luar negeri. Empat wajahnya mewakili ajaran cinta kasih (Metta), rasa simpati (Mudita), welas asih (Karuna), dan keseimbangan batin (Upekkha).

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Menurut Ketua Umum Majelis Tridharma Indonesia (MTI) David Chaniago, fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan wisata religi di kawasan PIK2.

“Harapan kami, sarana tempat ibadah Si Mian Fo PIK2 ini dapat memfasilitasi kebutuhan umat Buddha, umat Tridarma, dan umat lainnya di Indonesia maupun mancanegara untuk datang beribadah dan bersembahyang,” ujarnya.

Hadir di PIK2, Si Mian Fo Perkuat Magnet Wisata Religi Hingga Mancanegara

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David pun mengharapkan keberadaan tempat ibadah tersebut membawa manfaat bagi umat, terutama dalam memperkuat solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya merawat sarana ibadah agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Kawasan bernuansa Tailan yang dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya, kuliner, dan kegiatan komunitas di PIK2.

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