Hadir di Plaza Blok M, ZES Tawarkan Koleksi Urban Kontemporer untuk Anak Muda

jpnn.com, JAKARTA - Brand fesyen urban kontemporer ZES resmi membuka store perdananya di Plaza Blok M, Jakarta.

Kehadirannya di pusat gaya hidup dan kreativitas ini menandai langkah baru ZES sebagai merek eksklusif dari Matahari yang menghadirkan gaya autentik dan relevan untuk generasi muda Indonesia.

Mengusung semangat “Your Urban Contemporary Fashion Brand,” ZES menawarkan tiga filosofi utama.

Pertama, desain urban kontemporer dengan potongan modern yang tetap nyaman dipakai sehari-hari.

Kedua, seluruh koleksi didesain dan diproduksi di Indonesia sebagai bentuk kontribusi pada industri kreatif lokal.

Ketiga, aksesibilitas, yakni menghadirkan fesyen stylish dengan harga yang sepadan.

Pemilihan Plaza Blok M sebagai lokasi perdana dinilai tepat. Kawasan ini sudah lama dikenal sebagai pusat budaya dan gaya hidup urban Jakarta.

ZES ingin hadir sebagai bagian dari energi tersebut dengan membuka ruang ekspresi baru bagi generasi muda yang ingin menonjolkan karakter lewat pakaian.