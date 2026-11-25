jpnn.com, JAKARTA - Ace Dermatology memperluas layanan kesehatan dan kecantikan kulit dengan membuka cabang terbaru di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).

Mereka juga memperkenalkan Quadessy, teknologi perawatan kulit asal Korea Selatan yang mengusung sistem Hybrid RF Microneedling.

"Teknologi tersebut mengombinasikan Radiofrequency (RF) non-invasif dan RF Microneedling dalam satu perangkat perawatan," kata Pendiri Ace Dermatology dr. Grace Waworuntu, MKed(DV), Sp.D.V.E, FINSDV.

Quadessy dirancang untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan kulit, mulai dari bekas jerawat, pori-pori besar, tekstur kulit tidak merata, garis halus, hingga penurunan kekencangan kulit.

Dia menyebutkan teknologi hybrid dan tingkat presisi menjadi pertimbangan utama pihaknya menghadirkan Quadessy.

“Yang menarik dari Quadessy adalah teknologi hybrid-nya, yang memungkinkan pendekatan perawatan dengan cakupan indikasi lebih luas. Tidak hanya berfokus pada perbaikan tekstur kulit dan bekas jerawat, tetapi juga meningkatkan kualitas kulit serta kekencangannya,” ujar dr. Grace.

Menurut dia, perangkat tersebut juga dilengkapi teknologi Dual Depth yang memberikan fleksibilitas bagi dokter dalam menyesuaikan kedalaman tindakan berdasarkan kondisi kulit pasien.

Selain itu, teknologi Quadfusion Bipolar RF memungkinkan proses pemanasan awal sebelum energi dihantarkan melalui RF Microneedling ke kedalaman kulit yang ditargetkan.