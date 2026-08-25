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Hadir di Senopati, Gokuniku Proyeksi 80 Persen Pengunjung Konsumen Lokal

Hadir di Senopati, Gokuniku Proyeksi 80 Persen Pengunjung Konsumen Lokal
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Pembukaan restoran Gokuniku di Senopati, Jakarta Selatan. Foto: Gokuniku

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Senopati, Jakarta Selatan, kembali kedatangan pilihan kuliner Jepang baru melalui kehadiran restoran Gokuniku.

Restoran itu mengusung konsep yang menggabungkan hidangan shabu-shabu dan sukiyaki dengan cita rasa yang disesuaikan bagi masyarakat Indonesia.

Menu andalan yang ditawarkan, spicy tomato sukiyaki yang memadukan rasa gurih khas Jepang dengan sensasi asam segar serta cabai rawit.

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CEO Gokuniku, Michael menjelaskan alasan pemilihan Senopati sebagai lokasi pertama karena karakter pasarnya yang dinilai sesuai.

“Kalau menurut saya lokasi cuma bisa di daerah Senopati atau di Menteng. Itu maka untuk outlet pertama saya pilih di Senopati,” ujar Michael di Senopati, Senin (24/8).

Michael memproyeksi komposisi 80 persen dari total pengunjung yang akan mampir, yakni konsumen lokal.

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Selebihnya, komposisi pengunjung diperkirakan diisi 10 persen masyarakat asal Jepang dan wisatawan asing sebesar 10 persen.

“Lokalnya 80 persen, Jepang 10 persen, turisnya 10 persen,” tuturnya. 

Hadir di senopati, Gokuniku memproyeksi komposisi 80 persen dari total pengunjung yang akan mampir yakni konsumen lokal.

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