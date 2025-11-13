menu
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Hadir di SIAL Interfood 2025, KARA Dorong Ekspor Produk Kelapa Lokal

Hadir di SIAL Interfood 2025, KARA Dorong Ekspor Produk Kelapa Lokal

Hadir di SIAL Interfood 2025, KARA Dorong Ekspor Produk Kelapa Lokal
KARA hadir di SIAL Interfood 2025. Foto: Sambu

jpnn.com, JAKARTA - KARA, produk turunan kelapa asli Indonesia, kembali berpartisipasi dalam Salon International de L’alimentation (SIAL Interfood) 2025.

Bersama Krista Exhibition, ajang ini menghadirkan pelaku industri makanan dan minuman terbaik di bidangnya.

Pameran berskala internasional tersebut diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 12–15 November 2025.

Partisipasi KARA dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap promosi kekayaan kuliner nusantara.

Dalam kegiatan ini, KARA tidak hanya memamerkan produk olahan kelapa terbaiknya, tetapi juga menampilkan berbagai kegiatan.

"Selama empat hari, kami mengadakan sejumlah demo masak oleh para chef dari hotel ternama di Jakarta,” ujar Dwianto Arif, Corporate Communication Manager SAMBU Group, produsen KARA, dalam keterangannya, Kamis (13/11).

Lebih lanjut, Dwianto menjelaskan, sesi live cooking akan diisi dengan kolaborasi bersama berbagai hotel dan chef profesional.

“Hari pertama kami berkolaborasi dengan The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa, hari kedua menghadirkan Chef Karel Alexander, hari ketiga bersama Sunlake Waterfront Resort & Convention, dan hari terakhir ditutup oleh Manhattan Hotel Jakarta,” terangnya.

KARA hadir di SIAL Interfood 2025, perkuat promosi produk kelapa Indonesia ke pasar global.

