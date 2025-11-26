Hadir di SIAL Interfood 2025, Nekaboga Perkuat Pasar Domestik

jpnn.com, JAKARTA - Sales & Marketing Manager Nekaboga, Laksmi Istikasari mengatakan keikutsertaan Nekaboga di SIAL Interfood 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat penetrasi domestik.

Sebagai merek di bawah PT Natura Perisa Aroma, Nekaboga menghadirkan portofolio yang meliputi rempah nusantara serta inovasi bumbu bubuk, bumbu pasta, dan sambal khas Indonesia yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi industri maupun ritel.

Selain itu, Nekaboga turut menawarkan layanan Toll Manufacturing, yaitu fasilitas produksi berbasis pesanan yang mendukung pengembangan formulasi dan manufaktur bagi berbagai merek yang membutuhkan standar industri bersertifikasi.

“Kami melihat potensi sektor horeca dan industri F&B yang terus berkembang di dalam negeri. Melalui kehadiran di SIAL Interfood, kami memperkenalkan rangkaian produk terbaru sekaligus membuka peluang kolaborasi bagi pemilik merek yang membutuhkan dukungan formulasi maupun fasilitas produksi,” ujarnya.

Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di industri rempah, Nekaboga bekerja sama dengan jaringan petani dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Lampung dan Bangka hingga sentra rempah di Jawa dan Sulawesi.

Seluruh bahan baku melalui proses quality control ketat dalam ekosistem rantai pasok yang mengedepankan responsible sourcing, efisiensi proses, dan keberlanjutan.

"Keunggulan kompetitif Nekaboga diperkuat oleh Steam Sterilization Process, teknologi sterilisasi alami berbasis uap bertekanan tinggi tanpa bahan kimia maupun iradiasi," jelasnya.

Nekaboga merupakan salah satu pelopor penerapan teknologi ini di industri rempah Indonesia dan kini telah dilengkapi dengan digital monitoring system untuk memastikan konsistensi setiap batch produksi.