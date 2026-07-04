Hadir di Tangerang, EcoFlow Perluas Akses Solusi ‘Smart Energy’

jpnn.com, JAKARTA - Teknologi penyimpanan energi dinilai akan menjadi salah satu kunci dalam membangun ketahanan energi di masa depan.

Perwakilan EcoFlow, Jason Sun menyampaikan melihat perkembangan tersebut, EcoFlow Authorized Store Tangerang diresmikan untuk mendukung transisi energi Indonesia.

“Kehadiran store resmi ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap berbagai solusi energi pintar,” kata Jason, Sabtu (4/7).

Menurut dia, transisi energi bukan hanya tentang mengubah dari mana listrik berasal, tetapi juga bagaimana masyarakat menggunakan energi.

Ke depan, setiap rumah, bisnis, dan individu akan mampu menghasilkan, menyimpan, dan mengelola energinya sendiri.

EcoFlow menyebut pihaknya menyediakan mulai dari portable power station, panel surya, hingga sistem penyimpanan energi rumah yang memungkinkan pengguna menghasilkan, menyimpan, dan mengelola energi secara lebih efisien.

Sebab, solusi energi modern harus mampu memberikan fleksibilitas, meningkatkan ketahanan pasokan listrik, sekaligus mendukung pemanfaatan energi bersih yang lebih luas.

Pandangan tersebut sejalan dengan penilaian Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, yang menyebut kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, digitalisasi, serta meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.