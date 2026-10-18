Hadir di TEI 2026, Gemilang Facility ServiceBidik Pasar ASEAN
jpnn.com, JAKARTA - CEO PT Tata Karya Gemilang Salva Yurivan Saragih mengatakan perusahaan melalui unit Gemilang Facility Service memperluas jaringa lewat keikutsertaan di Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.
Pameran perdagangan internasional tersebut berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
Dalam pameran tersebut, Gemilang menampilkan sejumlah layanan pendukung operasional perusahaan.
Daftar layanan yang ditampilkan meliputi jasa keamanan, virtual office, jasa basmi rayap, pelatihan satpam, informasi lowongan kerja, pengangkutan sampah Pastiklola dan rope access.
"Keikutsertaan di TEI menjadi sarana pertemuan dengan pelaku usaha dari berbagai sektor," kata Salva di Tangerang, Minggu (18/10).
Salva menyebut perusahaan juga sedang mencermati kemungkinan pengembangan layanan ke luar negeri.
“Untuk Gemilang Facility Services dan Basmi Rayap Pest Control, kami ingin bertemu dengan calon pengguna yang membutuhkan layanan pengelolaan fasilitas dan perlindungan properti,” kata Ketua Departemen Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya ASPPHAMI itu.
Salva menuturkan rencana pengembangan keluar negeri akan dilakukan dengan mempertimbangkan untuk kesiapan internal. Hal tersebut mencakup standar layanan, kesiapan SDM, sistem kerja, dan pemahaman karakter pasar tujuan.
CEO PT Tata Karya Gemilang Salva Yurivan Saragih mengatakan perusahaan melalui unit Gemilang Facility Service memperluas jaringa lewat keikutsertaan di TEI
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