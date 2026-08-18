Hadir di Tengah Duka, TASPEN Salurkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Gempa di NTT

jpnn.com, KUPANG - PT TASPEN (Persero) menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 400 paket sembako serta berbagai kebutuhan penunjang dengan total senilai Rp 155 juta kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8).

Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Francis bersama Direktur Investasi TASPEN Rifki Isnaini Hassan menyalurkan bantuan kepada sekitar 450 jiwa di sejumlah titik pengungsian.

Hal ini sebagai bentuk respons cepat dan dukungan TASPEN kepada masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8).

Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Francis menyampaikan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian TASPEN terhadap masyarakat yang terdampak, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar selama berada di pengungsian.

Dia menyampaikan TASPEN Group turut berduka cita atas bencana yang terjadi dan dampaknya bagi masyarakat NTT.

"Hari ini TASPEN menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Ngada yang sejatinya akan kami serahkan langsung, namun karena bencana gempa susulan yang terjadi, maka kami sampaikan bantuan ini kepada Pemerintah Kota Kupang," kata Fary dalam keterangannya, Selasa (18/8).

Kendati demikian, lanjut Fary, TASPEN Kantor Cabang Ende sudah lebih dulu tiba di Kabupaten Ngada untuk menyerahkan langsung bantuan di lokasi pengungsian sebagai respons cepat.