Hadir di Tengah Duka, TASPEN Salurkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Gempa di NTT
jpnn.com, KUPANG - PT TASPEN (Persero) menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 400 paket sembako serta berbagai kebutuhan penunjang dengan total senilai Rp 155 juta kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8).
Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Francis bersama Direktur Investasi TASPEN Rifki Isnaini Hassan menyalurkan bantuan kepada sekitar 450 jiwa di sejumlah titik pengungsian.
Hal ini sebagai bentuk respons cepat dan dukungan TASPEN kepada masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8).
Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Francis menyampaikan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian TASPEN terhadap masyarakat yang terdampak, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar selama berada di pengungsian.
Dia menyampaikan TASPEN Group turut berduka cita atas bencana yang terjadi dan dampaknya bagi masyarakat NTT.
"Hari ini TASPEN menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Ngada yang sejatinya akan kami serahkan langsung, namun karena bencana gempa susulan yang terjadi, maka kami sampaikan bantuan ini kepada Pemerintah Kota Kupang," kata Fary dalam keterangannya, Selasa (18/8).
Kendati demikian, lanjut Fary, TASPEN Kantor Cabang Ende sudah lebih dulu tiba di Kabupaten Ngada untuk menyerahkan langsung bantuan di lokasi pengungsian sebagai respons cepat.
Ini bentuk respons cepat dan dukungan TASPEN kepada masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- TelkomGroup Optimalkan Konektivitas Satelit Telkomsat di 17 Titik Terdampak Gempa NTT
- NTB Sigap Kirim Bantuan untuk NTT, Pengalaman Gempa 2018 Jadi Pelajaran
- Kemenhub Pastikan Seluruh Bandara di Wilayah Flores Beroperasi Normal Pascagempa
- Trauma Healing dan Perpustakaan Dihadirkan bagi Pengungsi Anak-Anak Gempa NTT
- Beraksi di Sarinah, Padi Reborn Kirim Doa untuk Korban Gempa NTT
- Mendagri Instruksikan Pemda NTT Percepat Pendataan Kerusakan Sekolah & Rumah Ibadah