Hadir di Ujung Barat Pulau Jawa, Pertamina JBB Pastikan Energi untuk Masyarakat Pesisir

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat melalui kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Ujung Kulon, kabupaten Pandeglang, Jawa Barat.

Kehadiran SPBU di wilayah ini menjadi bentuk nyata upaya Pertamina dalam menjangkau daerah dengan kondisi geografis menantang.

Lokasi yang jauh dari pusat kota tidak menyurutkan semangat Pertamina untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Pastikan Tindak Tegas Setiap Pelanggaran di SPBU

Masyarakat sekitar bersyukur dan terbantu untuk memenuhi kegiatan aktivitas sehari-hari dengan adanya kehadiran SPBU ini.

Area Manager Communication, Relation & CSR, Susanto August Satria menyampaikan, selain menyediakan BBM berkualitas, SPBU Ujung Kulon juga melayani produk Pertamina lainnya seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan pelumas, sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai kebutuhan energi dalam satu lokasi.

"Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan, efisiensi waktu, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan aktivitas produktif warga Ujung Barat Pulau Jawa," terang Satria, Sabtu (11/10).

Dia juga menyampaikan bahwa kehadiran SPBU di Ujung Kulon menjadi bukti Pertamina berusaha menjadi garda terdepan dalam pemerataan energi nasional yang mempengaruhi roda ekonomi.

Pertamina berkomitmen menghadirkan energi hingga ke pelosok negeri. Selain itu, Pertamina ingin kehadiran SPBU ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.