Hadir di Unwahas Semarang, ZCorner Perkuat UMKM Mahasiswa
jpnn.com, SEMARANG - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan ZCorner di Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Nongkosawit, Gunungpati, Semarang.
Fasilitas ini menjadi pusat pemberdayaan UMKM mustahik, khususnya dari kalangan civitas akademika Unwahas.
ZCorner Unwahas merupakan ZCorner ke-13 yang dikembangkan BAZNAS di Indonesia.
Program ini membina 10 tenant UMKM mahasiswa terpilih sebagai mustahik produktif yang bergerak di bidang kuliner dan produk kreatif, seperti ZCoffee, Wahid Milk, Verdanatura, Seblak Cinta, hingga Ngayam.
Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., mengatakan peresmian ZCorner merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki.
Menurutnya, program ini membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi.
“ZCorner ini merupakan wujud nyata keberpihakan BAZNAS kepada pelaku UMKM dari kalangan mustahik. Dengan program ini kami berharap mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh dan mandiri,” ujar Noor Achmad.
Selain menyediakan tempat usaha, ZCorner juga dilengkapi dengan fasilitas pembayaran non-tunai melalui QRIS, seragam usaha, sertifikasi halal, serta dukungan promosi digital melalui kanal resmi BAZNAS. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenant binaan.
BAZNAS meresmikan ZCorner di Unwahas Semarang sebagai pusat pemberdayaan UMKM mustahik kampus.
