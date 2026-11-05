Hadir di Wetex Dubai, PT Pembangkit Listrik Nuklir Bahas Infrastruktur Rendah Karbon

jpnn.com, JAKARTA - Direktur PT Pembangkit Listrik Nuklir Prof. Yudi Utomo Imardjoko tampil sebagai pembicara di Pameran Air, Energi, Teknologi dan Lingkungan ke-28 (WETEX) 2026 yang diselenggarakan oleh Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) di Dubai World Trade Centre, 20–22 Oktober 2026.

WETEX merupakan pameran terbesar di kawasan dan salah satu pameran spesialis terkemuka di dunia di bidang energi, air, pembangunan hijau, transformasi digital, AI, dekarbonisasi, mobilitas hijau dan kota berkelanjutan.

Tahun ini diikuti oleh 3.000 perusahaan dari 60 negara, 13 paviliun internasional, 60 sponsor dan 23 mitra, dengan 119 seminar spesialis.

Prof. Yudi berbicara di panel "Powering Tomorrow's Infrastructure: Energy for Industry, Cities and Digital Growth" bersama perwakilan dari Thailand, Togo, Rwanda, UAE, dan Rosatom, membahas infrastruktur tangguh rendah karbon untuk masa depan.

Organized oleh Rosatom

Prof. Yudi memaparkan tonggak bersejarah yang baru ditandatangani pada 16 Oktober di Moskow: Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) 200 MW PLTN Terapung antara PT Pembangkit Listrik Nuklir dan Rosatom – ekspor listrik dari Floating Power Unit pertama di dunia untuk Halmahera Utara, Maluku Utara.

“Model sepenuhnya B2B, tanpa membebani APBN,” papar Yudi.

Prof. Yudi mengatakan dunia butuh listrik andal rendah karbon untuk infrastruktur masa depan – untuk industri, kota, dan pertumbuhan digital.